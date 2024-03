Presidente de Uruguay: "Los peces gordos (del narcotráfico) están en Bolivia"

“Pero los dueños reales de la droga, a mí no me cabe la menor duda, no son uruguayos y están en otro lugar del mundo. Los grandes, los peces gordos, estarán en Colombia, Paraguay, Bolivia, en Europa”, sostuvo el presidente uruguayo.



Estas declaraciones las vertió el presidente en una entrevista brindada a un canal de televisión de su país. Entre otros temas, el mandatario abordó los casos de narcotráfico y los que afectan a varios países de la región sudamericana.



Es más, mencionó que generalmente en Uruguay caen solo los “giles o no tan giles”; es decir, los de menor rango dentro del esquema criminal.



Sin embargo, la primera autoridad de Uruguay también fue autocrítico y se refirió a algunas crisis que le costaron el cargo a personas de su entorno, pero cree que varios de ellos fueron solo efectos colaterales.



“Se están comiendo un ‘garrón’ gigante algunos, por ejemplo, el caso pasaporte (que entregaron a Sebastián Marset). No quedaba de otra que otorgar el pasaporte; en la práctica algunos se tendrían que haber sentado arriba del pasaporte legítimamente sí, pero no quedaba de otra. De acuerdo a las reglas jurídicas de nuestro país, no quedaba otra, creo que ahí realmente algunos gobernantes se comieron el garrón, no me cabe la meor duda”, apuntó Lacalle Pou.



Marset había solicitado el pasaporte uruguayo en octubre de 2021, y lo obtuvo a fines de noviembre de ese año, mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por haber intentado salir del país con un pasaporte paraguayo falso.