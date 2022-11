ANP y Asociación de Periodistas de Santa Cruz condenan agresión al equipo de prensa de Unitel

"Fuimos atacados por la turba que me quitó el micrófono, los dos celulares con los que trabajo y mi billetera. Me identifiqué como periodista y pese a tener logo del canal en mi indumentaria, me dijeron que no les importaba. Me tumbaron, me patearon en el suelo y me tiraron piedras. Escuché decir a algunos que me linchen. Siento que de milagro estoy vivo”, declaró Rocabado al programa “Periodismo Somos Todos”.