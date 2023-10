Denuncian que un policía abusó a una mujer que se negó a pagar un soborno

Según la víctima, el policía la obligó a firmar un documento cuyo contenido no se le permitió leer. "Si no firmaba, me iba a quedar encerrada", señaló.

"A mi amigo le quitaron todo su dinero y yo no tenía nada. Llamamos al 110 y nos dijeron que no podían hacer nada porque no tenía registrado el nombre del oficial y no sabían quién era. Pero yo si lo reconozco, lo puedo reconocer", expresa la mujer.