Detienen a una funcionaria de la Alcaldía cruceña acusada de cobrar por ítems

De acuerdo con Tórrez, la trabajadora municipal le pidió los $us 4.000 por un ítem como 'asistente A' en la Dirección de Mercados. La mujer le hizo una transferencia por $us 2.000 el pasado 25 de abril, con la promesa de completar el monto total después de estar trabajando en el Municipio; sin embargo, nunca fue contratada en la Alcaldía.

“Yo me presté esa plata y me tuvo a vueltas. Pasaron tres meses y le dije que me devuelva, pero me indicó que ya no la tenía y que no importaba si la denunciaba, que ella iba a quedar sin trabajo y yo sin mi plata”, afirmó Tórrez a medios cruceños, en esta jornada.