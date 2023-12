"El 2025 será la tercera y definitiva victoria sobre la dictadura masista": gobernador demanda unidad, a un año de su aprehensión

"El 2019 lo impedimos valiente y pacíficamente en las calles y este año lo impidió la Asamblea Legislativa Departamental, con ese mismo coraje, corazón y con la ley en la mano. Por eso agradezco y pido un fuerte aplauso para los Asambleistas Departamentales de Creemos y de la bancada de los pueblos indígenas, que, a través de la Asamblea, hicieron respetar el voto de los cruceños", sostiene el gobernador.



La autoridad departamental destaca que "este secuestro que cumple hoy un año, me enseñó muchas cosas, y quiero compartir una de ellas esta noche. Estoy preso, es cierto, soy un preso político, pero me siento libre, porque preso será siempre el hombre que estando en libertad calla por miedo a sus opresores. Llibre será siempre aquel que aun estando preso, grita libertad para su pueblo!".



Para él, el país atraviesa cambios muy importantes en materia política, en los que vislumbra dos caminos: "o la dictadura masista o la democracia para nuestra patria", afirmó.



Y agrega que "el Gobierno quiere hacernos ver débiles y vencidos, nada más lejos de la realidad. Repiten cada día, "los partidos de oposición están divididos y no tienen un candidato fuerte"... Hace tiempo que el masismo no entiende al pueblo boliviano. Estamos en un momento donde lo nuevo está naciendo y no se trata de partidos, ni siquiera se trata de candidatos. No es un partido el que recuperará la democracia, sino la gente, el pueblo que no aguanta más a una dictadura corrupta, una dictadura vengativa con las regiones, una dictadura que ensució el nombre de Bolivia con el narcotráfico".



Es más, manifestó que "no fue un partido, sino el pueblo con fe que derrotó la reelección perpetua el 21F... Por eso puedo decirles que hay esperanza; el 2025, de la mano de nuestro Creador, será la tercera y definitiva victoria sobre la dictadura masista".



"Es por eso que tengo la certeza absoluta de que el 2025 volverán a perder, repito, no ante los partidos políticos de oposición, sino ante la gente, ante el pueblo… ustedes le volverán a ganar a la dictadura masista", remarcó el gobernador, a tiempo de insistir "en cada oportunidad que se me presenta, es momento de unidad, porque con las mismas palabras que empezamos la lucha el 2019, la vamos a terminar, unidos, no habrá cárceles, militares, policías, jueces ni fiscales corruptos que nos puedan vencer”.