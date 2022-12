En puertas del nuevo contrato un lío laboral afectó el servicio de aseo

La dirigencia del sindicato de aseo urbano señaló que demandaron el cumplimiento de un compromiso anterior del alcalde Jhonny Fernández, que aseguraba mantener la fuente laboral de los 1.200 trabajadores. “Hay empresas adjudicadas y no nos garantizan el trabajo, pese a que han firmado contratos”, cuestionó el dirigente Santos Reyes Farell, quien al finalizar la jornada anunció la suspensión de la medida porque atendieron su requerimiento.

“Están atentando contra la salud de todos los vivientes de esta ciudad. Ya hicimos la denuncia formal en la Felcc”, indicó al manifestar que también se pidió apoyo policial para el desbloqueo, lo que finalmente no fue necesario.

La medida afectó la recolección de la basura de los domicilios este miércoles. “Ya tenemos la flota de maquinaria llena y no se está haciendo el servicio de recojo, por lo que esperamos que la Policía tome cartas en el asunto de forma rápida”, señaló Hoyos en horas de la tarde, antes de que se levante la medida.

Otro grupo de trabajadores, que permanecía por la mañana en las afueras de las instalaciones de Vega-Solví, indicó que no salieron a prestar el servicio en cumplimiento a la medida decretada por el sindicato. Era parte del personal que se encarga del recojo, del barrido y rastrillado de la ciudad.

Lamentaron que sus fuentes laborales no estén garantizadas precisamente en cercanías de las fiestas de fin de año y exigieron ser contratados por el nuevo operador. “Tenemos temor de quedarnos sin trabajo, después de estar varios años limpiando la ciudad bajo el sol y por las noches”, manifestó otra trabajadora.

“Para que quede claro, nosotros no contratamos al personal para hacer el aseo urbano, es la empresa ganadora de la licitación la que realiza esta contratación. Entonces nosotros como Emacruz o el alcalde no estamos incurriendo en ningún incumplimiento porque lo que hacemos es la licitación para contratar a la empresa y no a los trabajadores”, señaló al referirse a la protesta.