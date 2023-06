Global Human Rights League da a conocer que la familia del interventor de Fassil se aparta de las investigaciones y no las reconoce

"...el Dr. Carlos Alberto Colodro fue encontrado sin vida en circunstancias aún no esclarecidas, pero que denotan hechos de violencia. Se trata de un crimen macabro que aparentemente no está siendo investigado de forma transparente e igualitaria. Desde que el ministro de Gobierno hizo pública una supuesta carta póstuma, la cual claramente no corresponde al estilo de escritura, forma de hablar o referencias que él solía utilizar, por ello se ha tenido que realizar un estudio grafológico", reza el primer párrafo del documento.