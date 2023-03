Mujer de pollera empoderada: Elena compitió en 'trail running' como preparación para escalar el Everest

A Elena Quispe le gustan los retos . Aunque las carreras no forman parte de su actividad cotidiana, a invitación de un amigo, decidió apuntarse al Ultra Trail Codo de los Andes, una carrera que servía como clasificación al Mundial de Trail Running en Austria 2023, y que se realizó el pasado 5 de marzo en Samaipata. Pero Elena no buscaba ganar, sino entrenarse, porque ya empezó su preparación para cumplir una nueva meta : escalar el Everest .

En Samaipata, Elena se enfrentó a condiciones a las que no está acostumbrada, como el terreno y el clima, pero también que debía correr y no escalar. Además había una diferencia muy grande en relación con lo que ella normalmente hace: al ser una competencia, debía moverse con prisa y ella disfruta cada escalada que realiza. Le encanta admirar el paisaje, detenerse a apreciar la naturaleza. Elena ríe y confiesa que por mirar un poco a su alrededor y tomar algunas fotos, se atrasó en la carrera. “¿Esto es una carrera o puedo disfrutar el paisaje?”, cuenta que se preguntaba. Si bien llegó en quinto lugar, Elena no se da por vencida. Ya está programando prepararse mejor para participar el próximo año. “¡No me voy a rendir!”, expresa.