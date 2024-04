Zvonko cuestiona el video de Larach: "No es la cara que queremos ver del Comité Cívico"

Zvonko Matkovic Ribera, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, expresó su rechazo ante el reciente video difundido por Fernando Larach, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. En una entrevista con EL DEBER Radio , Matkovic cuestionó la pertinencia y el contenido del material audiovisual, afirmando que no corresponde por la imagen que debería proyectar el líder cívico.



"Lo vi un poco, no iba a mirar 5 minutos de eso, creo que no es la cara que queremos ver del presidente del Comité Cívico", comentó Matkovic al ser consultado sobre el video de Larach, emitido con motivo del primer aniversario de su gestión. "Me parece que la institución no está para eso", añadió.



Al ser preguntado sobre si el contenido del video le sorprendió, Matkovic respondió: "Bueno, pues, evidentemente, claro que sorprende, ¿no? Alguien se lo tiene que haber preparado porque se ve que no es algo... O sea, es un video muy bien actuado, varias cámaras, diferentes tomas".



El líder legislativo cruceño enfatizó en la importancia de la imagen que debe transmitir el líder cívico de Santa Cruz, considerando el contexto político y social del departamento. "El mandato del Comité es defender al pueblo cruceño (...) Pero nunca he visto yo este contexto donde se crea que tu torturador puede llegar a ser tu amigo. O sea, entendamos lo que esta gente (refiriéndose al Gobierno) está dispuesta a hacer y ha hecho con este pueblo. Yo lo veo como un síndrome de Estocolmo, pero terrible", reprochó.



Matkovic también hizo alusión a la posible intención del video de Larach de referirse al gobernador Luis Fernando Camacho . "Si está aludiendo al gobernador Luis Fernando Camacho, a una persona que está en la cárcel por haber llevado adelante una lucha, por haber tenido la valentía de arriesgarlo todo, por haber tenido los pantalones para no huir cuando venían por él, creo que, creo que una vez más no es la cara que debiera dar el Comité Cívico", declaró.