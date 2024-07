Caracollo: las pérdidas suman Bs 1,7 millones por 7 días de bloqueo

En siete días de bloqueo de caminos en Caracollo, en la doble vía La Paz - Oruro, Vías Bolivia cuantificó una pérdida de Bs 1.700.000 por recaudaciones en cobro de peajes.



El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, remarcó que el bloqueo afectó también el mantenimiento y la plataforma de la carretera. “Este bloqueo ha significado pérdidas para Vías Bolivia de un millón setecientos mil bolivianos y han afectado la infraestructura”, aseguró.



Un contingente policial desbloqueó con tractores la vía La Paz – Oruro, la mañana de este lunes. La vía fue interrumpida por comunarios del municipio de Caracollo desde el 1 de julio pasado, en demanda del asfaltado del tramo caminero a Cañohuma.



“Esta carretera no es parte de la Real Vial Fundamental, es decir no compete al Gobierno central; es una carretera departamental, por lo que no compete responsabilidad alguna del Gobierno central”, reiteró Montaño.



El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó de “política” la movilización de los comunarios.



Por otro lado, Montaño manifestó que el bloqueo, más allá de las pérdidas económicas, puso en entredicho “la buena fe y el trabajo realizado en el conector bioceánico y terrestre, que se tiene desde Puerto Suárez hasta la frontera con Chile”.



Denunció que la plataforma de la carretera se vio altamente afectada, debido a escombros y promontorios de tierra y piedras. “Afectó la calidad de la carretera que tenemos en ese sector”, denunció.