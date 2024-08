Un empresariado con grietas se reúne con el Gobierno

El viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, consideró la mañana de este viernes que se desvirtuó la protesta del cacerolazo y, con una sonrisa en el rostro en el rostro, aseguró que le causa risa esa medida de presión.



“Mire, causa risa inclusive, porque están prostituyendo ideas de lucha y métodos de lucha que desde siempre hemos venido trayendo, lo han prostituido el bloqueo (…), la huelga de hambre también la desvirtuaron y el cacerolazo se da cuando te falta comida, o sea, ahora ¿sales a golpear tus cacerolas, porque no tienes dólares o porque no hay diésel? No desvirtúen la lucha de los pueblos, no saben ni por qué es el cacerolazo, primero lean un poquito y luego implementen estas medidas”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa.

Distintos sectores anunciaron movilizaciones con cacerolas vacías por el incremento de precios de distintos productos de la canasta familiar, la falta de combustibles y la permanente escasez de dólares. Sin embargo, cuando un periodista consultó a Torrico por el aumento de precios, terminó increpándolo y hasta lo desafío a ir a un mercado.

“Yo lo llevo ahorita al mercado y le compro todo lo que usted quiera, no seremos especulativos periodista, hay que dar información, no ampliar la especulación, al mercado que usted quiera, ahorita, lo desafío; lo llevo en mi coche (…). Yo me asustaría si el tomate hoy valiera Bs 5 y mañana, Bs 15, eso es un incremento, ¿quién está inflando aquí las cosas?, ¿dónde?, lo llevo al mercado de Villa Dolores (de El Alto) y comparemos si ha incrementado o no”, apuntó.