Cívicos reúnen hoy a la oposición a la espera de consensos para vencer al MAS en las subnacionales

La 'Cumbre por la unidad', que se realizará este jueves, a partir de las 10:00, convocada por el Comité pro Santa Cruz, buscará generar acercamientos entre las fuerzas políticas que tienen vistas de participar en las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.

En la reunión, los cívicos harán sus planteamientos buscando frenar el avance del masismo, mientras que los actores políticos también tendrán sus espacios para exponer sus propuestas.

Eso sí. El único frente político que está excluido de esta cita que busca la unidad es el Movimiento Al Socialismo (MAS). El presidente cívico, Rómulo Calvo, considera que el actuar del MAS no es otro que el avasallamiento al territorio cruceño y señaló que Mario Cronenbold, precandidato a la Gobernación por el partido azul, "avasalló" Warnes con tierras entregadas para traer a más personas (en referencia a su crecimiento poblacional).

Pese a esta exclusión, Cronenbold manifestó que no fue invitado a la cumbre, pese a estar dispuesto a presentar su propuesta. "Yo soy de Santa Cruz, ¿por qué no me invitan al Comité? La función del Comité pro Santa Cruz es traer mejores condiciones para Santa Cruz", cuestionó el exalcalde de Warnes y ahora precandidato a gobernador por el MAS.



La cita está fijada para hoy a las 10:00, en oficinas de la entidad cívica cruceña y solo participarán tres representantes por cada fuerza política. También están excluidos los militantes y barras de los candidatos, precandidatos y demás invitados.

A la espera de propuestas

Si bien el Comité tendrá sus planteamientos para los invitados, también están a la espera de lo que formulen los participantes. Se buscarán puntos en común que proyecten un horizonte de unidad y unanimidad, según el titular del Comité Cívico Provincial, Fernando Larach.​

Desde la alianza Seguridad, Orden y Libertad (SOL), el candidato a gobernador, Luis Felipe Dorado, afirmó que su propuesta denominada 'Gran acuerdo departamental', apoyada en la búsqueda de progreso y defensa de Santa Cruz, será dada a conocer en este encuentro.

El mismo camino siguen los adenistas y emenerristas. En contactos con EL DEBER aseguraron que no llegarán con hojas en blanco a la cumbre, sino con sus propuestas que buscan la armonía entre los opositores al masismo.

Acercamientos en otros departamentos

Mientras en Santa Cruz se articula esta reunión para compartir criterios y generar acercamientos, en departamentos como Tarija y Beni llevan la delantera en este aspecto, ya que proyectan la conformación de un frente único de cara a las elecciones departamentales y municipales que se celebrarán el 7 de marzo de 2021.

Por ejemplo, en Tarija, el líder de Camino Democrático al Cambio (CDC), Mario Cossío, reunió al menos a 10 fuerzas políticas para establecer los mecanismos de un frente único. Si bien no hay algo concreto, el primer acercamiento permitió estar de acuerdo en que "no se deben repetir errores cometidos en el pasado", que conllevaron al retorno del masismo al poder, según Cossío.

Por parte de los benianos, Fernando Llápiz, diputado de Creemos, destacó que existe apertura por parte de la agrupación que representa para gestar una posible unidad.

La firma de un pacto denominado 'Alianza por la unidad del departamento' con la bancada de Comunidad Ciudadana es uno de los primeros pasos que dieron con miras a las subnacionales y confirmó que hay avances en las iniciativas que buscan equilibrar la balanza del poder en 2021.