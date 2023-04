Se cumplen dos meses y el BCB no actualiza datos sobre las reservas

El panorama no cambia con relación a la escasez de dólares en Bolivia. Salvo el reconocimiento del Gobierno sobre este problema, la situación no mejora. En las ciudades del eje central, (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), la gente sigue buscando el dólar en los bancos, donde no hay. Ante ello, muchos aceptan pagar la cotización paralela que, en algunos casos, está por encima de los Bs 7,20. Mientras tanto, desde hace dos meses el Banco Central de Bolivia (BCB) no actualiza la situación de la Reservas Internacionales Netas (RIN).