Argentina propuso a países del Mercosur modernizar la integración regional y acabar con las barreras arancelarias

"Primero un aggiornamento institucional que le permita adaptarse en los procesos de toma de decisiones y organizar los múltiples fondos. Segundo un aggiornamento financiero que garantice el uso racional y prudente de los recursos de los Estados Partes, con una reforma integral de la estructura institucional porque quien decide en qué y cómo se gasta no puede quedar a la deriva, debe haber decisión colegiada y auditorías. Y tercero, un aggiornamento de las relaciones externas del Mercosur, todos sabemos que no hay prosperidad económica sin comercio libre y que no hay comercio libre si no hay paz", explicó Mondino.