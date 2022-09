Nada por aquí, nada por allá: Sustitución de importaciones

Por el momento y más allá de la coreografía religiosa del proceso de cambio, lo único que se puede decir es que estos créditos fueron exitosamente colocados. Nada más. Waway. Entregar plata no garantiza cambio productivo. Y nuevamente se cae en un error del pasado: cómo se elige a las “empresas ganadoras”. Un burócrata escoge a quién dar el préstamo, siempre en una condición de asimetría de información. Esta es una de las fallas más conocidas de la política industrial por sustitución de importaciones. La elección de los beneficiarios tiene un enorme porcentaje de errores y, muchas veces, se basa en criterios políticos. Doy crédito a mis clientelas políticas.



Los resultados de si realmente se producirá una sustitución de importaciones y se construirá un tejido productivo habrá que verlos más adelante. Tal vez, en un año. No soy muy optimista. Ojalá nos muestren resultados concretos de emprendimientos productivos. Por el momento, nuestras importaciones continúan en alza impulsadas por la apreciación del tipo de cambio real. En Villazón; por ejemplo, llueven productos argentinos en territorio nacional. De hecho si consideramos el primer semestre del 2022, las exportaciones crecieron a una tasa del 35%, en tanto que las importaciones subieron al 41%. Van más de 15 años hablando de industrialización y no se ven resultados en el comercio exterior. Por el contrario, Bolivia se ha convertido en un gran mercado persa comandado por la informalidad. Lo único que se ha sustituido es el producto nacional por el chino.